В Купянске выросло количество погибших из-за вражеского удара – Синегубов
В Купянске возросло количество жертв из-за вражеского удара 16 декабря. Скончался раненый мужчина, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Около 20:30 армия России нанесла удар по Купянску из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Один гражданский мужчина погиб на месте, еще один был госпитализирован в тяжелом состоянии. Однако он скончался по дороге в больницу.
Погибшим было 53 и 64 года, сообщил глава ОВА.
По данным Синегубова, враг ударил по жилому сектору. Повреждены 15 домов.
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