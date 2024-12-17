В Купянске выросло количество погибших из-за вражеского удара – Синегубов

Купянск (Фото: Слово и дело)

В Купянске возросло количество жертв из-за вражеского удара 16 декабря. Скончался раненый мужчина, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Около 20:30 армия России нанесла удар по Купянску из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Один гражданский мужчина погиб на месте, еще один был госпитализирован в тяжелом состоянии. Однако он скончался по дороге в больницу.

Погибшим было 53 и 64 года, сообщил глава ОВА.

По данным Синегубова, враг ударил по жилому сектору. Повреждены 15 домов.