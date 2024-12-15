В Грозном второй раз за неделю прогремели взрывы. Там заявили об атаке на базу ОМОН: видео

Пропагандисты предполагают, что целью беспилотников были база ОМОН и 2-й полк

Иллюстративное фото: Defense Express

Российская военная пропаганда заявила, что утром 15 декабря столицу Чечни Грозный атаковали беспилотники. В сети распространили видео, как утверждается, попаданий по военной инфраструктуре города.

Местные жители сообщили, что около 07:00 по местному времени (06:00 по Киеву) в Грозном была слышна стрельба. Впоследствии появились ролики, на которых российские войска пытаются сбить беспилотники.

На одном из видео, опубликованных в сети, видно, как дрон самолетного типа стремительно летит в направлении города. В момент его падения на землю произошел взрыв с последующим возгоранием.

29 октября 2024 сообщалось, что дрон впервые долетел в Чечню и попал в здание университета спецназначения.

12 декабря диктатор Чечни Кадыров заявил об атаке беспилотника на казарму спецполка полиции в Грозном.