В Чечне заявили про атаку на казарму спецполка полиции, есть раненые – видео

Якобы казарма после атаки (Фото: Канал Рамзана Кадырова)

Диктатор Чечни Рамзан Кадыров заявил об атаке беспилотника на казарму спецполка полиции в Грозном ночью 12 декабря. По его словам, ранены четыре силовика, которые были в карауле.

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Пропагандистские ресурсы сообщали о взрывах около 01:00. По словам Кадырова, дрон "сдетонировал в воздухе" над казармой якобы во время того, как его сбивали. БпЛА повредил кровлю и выбил стекла, а упавшие обломки "вызвали небольшой пожар", который быстро потушили, сказал Кадыров.

Он заявил о причастности Украины к этой атаке и пригрозил, что за четверых раненых силовиков "положит" 400 украинских военных. По словам Кадырова, резерв из 84 000 человек "готов выдвинуться на передовую по первому приказу"

Днем 12 октября в Чечне прогремел взрыв на заправке LionTek, после чего начался масштабный пожар.

29 октября сообщалось, что дрон впервые долетел до Чечни и попал в здание университета спецназначения.