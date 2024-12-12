У Чечні заявили про атаку на казарму спецполку поліції, є поранені – відео

Нібито казарма після атаки (Фото: Канал Рамзана Кадирова)

Диктатор Чечні Рамзан Кадиров заявив про атаку безпілотника на казарму спецполку поліції у Грозному вночі 12 грудня. За його словами, поранено чотирьох силовиків, які були у варті.

Пропагандистські ресурси повідомляли про вибухи близько 1:00. За словами Кадирова, дрон "здетонував у повітрі" над казармою нібито під час того, як його збивали. БпЛА пошкодив покрівлю і вибив шибки, а уламки, що впали, "викликали невелику пожежу", яку швидко загасили, сказав Кадиров.

Він заявив про причетність України до цієї атаки та пригрозив, що за чотирьох поранених силовиків "покладе" 400 українських військових. За словами Кадирова, резерв із 84 000 осіб "готовий висунутись на передову за першим наказом"

Вдень 12 жовтня в Чечні пролунав вибух на заправці LionTek, після чого почалася масштабна пожежа.

29 жовтня повідомлялося, що дрон вперше долетів до Чечні та потрапив до будівлі університету спецпризначення.