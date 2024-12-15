У Грозному вдруге за тиждень прогриміли вибухи. Там заявили про атаку на базу ОМОН – відео

Пропагандисти припускають, що ціллю безпілотників були база ОМОН і 2-й полк

Ілюстративне фото: Defense Express

Російська воєнна пропаганда заявила, що вранці 15 грудня столицю Чечні Грозний атакували безпілотники. У мережі поширили відео, як стверджується, влучань по військовій інфраструктурі міста.

Місцеві жителі повідомили, що близько 07:00 за місцевим часом (06:00 за Києвом) у Грозному було чути стрілянину. Згодом з'явилися ролики, на яких російські війська намагаються збити безпілотники.

На одному з відео, опублікованих у мережі, видно, як дрон літакового типу стрімко летить у напрямку міста. У момент його падіння на землю стався вибух із подальшим займанням. Пропагандисти припускають, що ціллю безпілотників були база ОМОН і 2-й полк.