Уламки російського дрона впали у Печерському районі Києва

Ілюстративне фото: A. Gusev / Pacific Press

Через російську атаку уламки безпілотника впали у Печерському районі Києва, повідомила військова адміністрація столиці.

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За попередніми даними на 21:13, уламки дрона впали на відкритій території, обійшлося без пожежі та потерпілих.

Станом на 21:16 Повітряні сили повідомляли про російський безпілотник над Києвом.

Також дронова загроза триває й в інших областях.