Уламки російського дрона впали у Печерському районі Києва
Через російську атаку уламки безпілотника впали у Печерському районі Києва, повідомила військова адміністрація столиці.
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За попередніми даними на 21:13, уламки дрона впали на відкритій території, обійшлося без пожежі та потерпілих.
Станом на 21:16 Повітряні сили повідомляли про російський безпілотник над Києвом.
Також дронова загроза триває й в інших областях.
- 2 грудня голова Мінцифри повідомило, що Україна працює над дронами для перехоплення російських "шахедів".
- Експерт зі зв'язку, голова Центру радіотехнологій Сергій (Флеш) Бескрестнов заявив, що Росіяни змогли масштабувати виробництво самих "шахедів" понад планом на порівняно невеликий відсоток.