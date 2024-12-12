Обломки российского дрона упали в Печерском районе Киева

Иллюстративное фото: A. Gusev / Pacific Press

Из-за российской атаки обломки беспилотника упали в Печерском районе Киева, сообщила военная администрация столицы.

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По предварительным данным на 21:13, обломки дрона упали на открытой территории, обошлось без пожара и пострадавших.

По состоянию на 21:16 Воздушные силы сообщали о российском беспилотнике над Киевом.

Также дроновая угроза продолжается и в других областях.