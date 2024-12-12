Обломки российского дрона упали в Печерском районе Киева
Из-за российской атаки обломки беспилотника упали в Печерском районе Киева, сообщила военная администрация столицы.
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По предварительным данным на 21:13, обломки дрона упали на открытой территории, обошлось без пожара и пострадавших.
По состоянию на 21:16 Воздушные силы сообщали о российском беспилотнике над Киевом.
Также дроновая угроза продолжается и в других областях.
- 2 декабря глава Минцифры сообщил, что Украина работает над дронами для перехвата российских "шахедов".
- Эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей (Флеш) Бескрестнов заявил, что россияне смогли масштабировать производство самих "шахедов" сверх плана на относительно небольшой процент.