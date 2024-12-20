ПВО сбило все ракеты над Киевом. Россия также запустила более 60 дронов – Воздушные Силы
Силы противовоздушной обороны сбили все пять ракет, которые Россия запустила по Киеву. Также уничтожены 40 вражеских дронов, сообщили в Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины.
"Искандеры" и северокорейские ракеты KN-23 Россия запускала из Воронежской и Брянской областей. Силам ПВО удалось сбить все пять ракет, но из-за падения обломков в пяти районах столицы есть разрушения, пострадавшие и погибшие.
Кроме этого, ночью 20 декабря Россия ударила ракетой "Искандер-М" из Ростовской области, управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из Курской области и 65 "шахедами" и дронами другого типа из районов Брянска, Миллерового, Орла и Приморско-Ахтарска.
По состоянию на 09:30 подтверждено избиение 40 ударных дронов в Курской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской и Запорожской областях. Еще 20 дронов-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий.
В результате ночного удара повреждены дома, лечебные учреждения, склады и фермерские хозяйства в Днепропетровской, Сумской, Киевской и Харьковской областях.
- Ночью 20 декабря Россия атаковала Киев и область дронами. Обломки рухнули в одном из районов столицы, в Бориспольском районе произошел пожар на площади 15 тысяч "квадратов".
- Утром враг ударил ракетами, на местах попадания работали медики и спасатели.
- В КМВА сообщили, что враг атаковал Киев баллистическими ракетами, известно о семи пострадавших и одном погибшем. Предварительно могли использоваться "Кинжал", "Искандер" и ракеты от КНДР KN23.