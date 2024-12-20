ПВО сбило все ракеты над Киевом. Россия также запустила более 60 дронов – Воздушные Силы

Всего Россия запустила по Украине 65 дронов и семь ракет

Последствия атаки по Киеву (Фото: https://t.me/VA_Kyiv)

Силы противовоздушной обороны сбили все пять ракет, которые Россия запустила по Киеву. Также уничтожены 40 вражеских дронов, сообщили в Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины.

"Искандеры" и северокорейские ракеты KN-23 Россия запускала из Воронежской и Брянской областей. Силам ПВО удалось сбить все пять ракет, но из-за падения обломков в пяти районах столицы есть разрушения, пострадавшие и погибшие.

Кроме этого, ночью 20 декабря Россия ударила ракетой "Искандер-М" из Ростовской области, управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из Курской области и 65 "шахедами" и дронами другого типа из районов Брянска, Миллерового, Орла и Приморско-Ахтарска.

По состоянию на 09:30 подтверждено избиение 40 ударных дронов в Курской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской и Запорожской областях. Еще 20 дронов-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий.

В результате ночного удара повреждены дома, лечебные учреждения, склады и фермерские хозяйства в Днепропетровской, Сумской, Киевской и Харьковской областях.