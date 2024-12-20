В Кривом Роге выросло количество пострадавших. В ОВА показали последствия удара – фото

Треть пострадавших сейчас в больнице в состоянии средней тяжести

Поврежден дом в Кривом Роге (Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA)

Из-за ракетного удара по Кривому Рогу количество пострадавших возросло до шести человек, погибших нет. Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

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Среди пострадавших 15-летняя девочка, три мужчины 38, 49 и 75 лет, и две женщины 30 и 82 года. Девочку и 38-летнего мужчину спасателям удалось вытащить из-под завалов. Трое пострадавших находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

В результате удара разрушен жилой дом, повреждены три многоэтажных и 17 частных домов, больница, социальное учреждение, около 20 авто, отметил председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Работы велись всю ночь. Свет, вода, газ в районе удара есть. Из пострадавшей больницы, в которой в результате удара были выбиты все окна, организована перевозка пациентов в другие больницы города", – сообщил Вилкул.

В ОВА показали также фото последствий удара по Кривому Рогу.