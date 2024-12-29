Украина получила более 150 млн евро от союзников на производство ракет и дронов
Рустем Умеров (Фото: Facebook)

Украина получила более 150 млн евро (6,5 млрд грн) на развитие оборонно-промышленного комплекса от Дании, Франции и Литвы. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

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По его словам:

111 млн евро выделено в рамках сотрудничества между украинскими Минобороны, Минстратегпромом и Минобороны Дании для усиления ВСУ новейшими средствами поражения украинского производства;

29 млн евро – грант от правительства Франции на укрепление безопасности и обороны;

10 млн евро – средства в рамках Меморандума между оборонными ведомствами Украины, Литвы и Минстратегпромом на развитие украинского ОПК.

"Указанные средства в частности будут направлены на производство ракет, дронов-deepstrike и артиллерийских установок", – заявил Умеров.

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