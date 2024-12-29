Украина получила более 150 млн евро от союзников на производство ракет и дронов
Украина получила более 150 млн евро (6,5 млрд грн) на развитие оборонно-промышленного комплекса от Дании, Франции и Литвы. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.
Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram
По его словам:
→ 111 млн евро выделено в рамках сотрудничества между украинскими Минобороны, Минстратегпромом и Минобороны Дании для усиления ВСУ новейшими средствами поражения украинского производства;
→ 29 млн евро – грант от правительства Франции на укрепление безопасности и обороны;
→ 10 млн евро – средства в рамках Меморандума между оборонными ведомствами Украины, Литвы и Минстратегпромом на развитие украинского ОПК.
"Указанные средства в частности будут направлены на производство ракет, дронов-deepstrike и артиллерийских установок", – заявил Умеров.
- 23 декабря Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли ПВО Patriot, танки и не только.
- 26 декабря Зеленский заявил, что США увеличивают поставки оружия Украине, чтобы выровнять ситуацию на поле боя.
- Ожидается, что 30 декабря США объявят новый пакет помощи Украине на $1,25 млрд.