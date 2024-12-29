Зеленский анонсировал "важное решение" США по Украине
Президент Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении, что завтра, 30 декабря, США объявят о "важном решении" в поддержку Украины.
"Я знаю, что готовится важное решение Америки в поддержку Украины – мы ожидаем официального объявления уже завтра: значительные пакеты поддержки для наших воинов", – сказал он.
В течение нескольких дней западные СМИ писали о планах администрации действующего президента США Джо Байдена выделить военную помощь Украине на $1,25 млрд.
Собеседники Associated Press сообщали, что большой пакет поддержки будет содержать значительное количество боеприпасов, в том числе для зенитно-ракетных систем NASAMS и системы противовоздушной обороны HAWK, а также ракеты Stinger и артиллерийские снаряды калибра 155-мм и 105-мм.
- 6 декабря 2024 советник Байдена по вопросам нацбезопасности заявил, что США разработали последнюю стратегию военного укрепления Украины, которая предусматривает "лавину" военной помощи.
- 11 декабря Госдеп США одобрил соглашение о предоставлении Украине услуг по обслуживанию истребителей F-16 общей стоимостью свыше $266 млн.
- 13 декабря CNN сообщило, что США предпринимают историческую попытку перебросить в Украину больше оружия в последние недели Байдена у власти.