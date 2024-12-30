Госдеп США раскрыл содержимое пакета военной помощи Украине на $1,25 млрд
Энтони Блинкен (Фото: ЕРА)

США выделили пакет военной помощи Украине на $1,25 млрд, что является частью помощи по безопасности, о которой 30 декабря объявил президент Джо Байден. Содержимое пакета вооружения, которое передадут украинской армии, опубликовали на сайте Государственного департамента страны.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, пакет помощи на $1,25 млрд включает:

боеприпасы для систем противодействия БпЛА (c-UAS);

боеприпасы для противовоздушной обороны;

боеприпасы для систем HIMARS;

артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

ракеты класса "воздух-земля";

противотанковые системы Javelin и AT-4;

ракеты TOW;

боеприпасы для оружия, обслуживаемого экипажем, и осколочные гранаты;

оборудование и боеприпасы для взрыва;

средства связи, обучение, программное обеспечение, одежда и индивидуальное снаряжение;

запасные части;

вспомогательное оборудование;

обучение и транспорт.

"Соединенные Штаты и более 50 стран мира объединили свои усилия, чтобы обеспечить Украине возможности, необходимые для защиты от российской агрессии", – сказал Блинкен.

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