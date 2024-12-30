Госдеп США раскрыл содержимое пакета военной помощи Украине на $1,25 млрд
США выделили пакет военной помощи Украине на $1,25 млрд, что является частью помощи по безопасности, о которой 30 декабря объявил президент Джо Байден. Содержимое пакета вооружения, которое передадут украинской армии, опубликовали на сайте Государственного департамента страны.
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, пакет помощи на $1,25 млрд включает:
→ боеприпасы для систем противодействия БпЛА (c-UAS);
→ боеприпасы для противовоздушной обороны;
→ боеприпасы для систем HIMARS;
→ артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
→ ракеты класса "воздух-земля";
→ противотанковые системы Javelin и AT-4;
→ ракеты TOW;
→ боеприпасы для оружия, обслуживаемого экипажем, и осколочные гранаты;
→ оборудование и боеприпасы для взрыва;
→ средства связи, обучение, программное обеспечение, одежда и индивидуальное снаряжение;
→ запасные части;
→ вспомогательное оборудование;
→ обучение и транспорт.
"Соединенные Штаты и более 50 стран мира объединили свои усилия, чтобы обеспечить Украине возможности, необходимые для защиты от российской агрессии", – сказал Блинкен.
- 13 декабря CNN сообщило, что США предпринимают историческую попытку перебросить в Украину больше оружия в последние недели Байдена у власти.
- 20 декабря Reuters сообщило, что США в ближайшие дни объявят финальный пакет помощи от Байдена на $1,2 млрд. Предполагалось, что в пакет помощи войдут ракеты для ПВО и снаряды для артиллерии.
- 28 декабря Associated Press сообщило, что США объявят новый пакет военной помощи Украине на $1,25 млрд.
- 29 декабря президент Зеленский анонсировал "важное решение" США по Украине.