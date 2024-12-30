Госдеп США раскрыл содержимое пакета военной помощи Украине на $1,25 млрд

В пакет военной помощи, который несколько дней подряд анонсировали СМИ, входят ПТРК, ракеты, снаряды и боеприпасы

Энтони Блинкен (Фото: ЕРА)

США выделили пакет военной помощи Украине на $1,25 млрд, что является частью помощи по безопасности, о которой 30 декабря объявил президент Джо Байден. Содержимое пакета вооружения, которое передадут украинской армии, опубликовали на сайте Государственного департамента страны.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, пакет помощи на $1,25 млрд включает:

→ боеприпасы для систем противодействия БпЛА (c-UAS);

→ боеприпасы для противовоздушной обороны;

→ боеприпасы для систем HIMARS;

→ артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

→ ракеты класса "воздух-земля";

→ противотанковые системы Javelin и AT-4;

→ ракеты TOW;

→ боеприпасы для оружия, обслуживаемого экипажем, и осколочные гранаты;

→ оборудование и боеприпасы для взрыва;

→ средства связи, обучение, программное обеспечение, одежда и индивидуальное снаряжение;

→ запасные части;

→ вспомогательное оборудование;

→ обучение и транспорт.

"Соединенные Штаты и более 50 стран мира объединили свои усилия, чтобы обеспечить Украине возможности, необходимые для защиты от российской агрессии", – сказал Блинкен.

13 декабря CNN сообщило, что США предпринимают историческую попытку перебросить в Украину больше оружия в последние недели Байдена у власти.

20 декабря Reuters сообщило, что США в ближайшие дни объявят финальный пакет помощи от Байдена на $1,2 млрд. Предполагалось, что в пакет помощи войдут ракеты для ПВО и снаряды для артиллерии.

28 декабря Associated Press сообщило, что США объявят новый пакет военной помощи Украине на $1,25 млрд.

29 декабря президент Зеленский анонсировал "важное решение" США по Украине.