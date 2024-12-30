Байден оголосив про виділення $2,5 млрд військової допомоги Україні

У пакет увійшли всі кошти, що залишилися, за програмою USAI

Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден оголосив про надання $2,5 млрд військової допомоги Україні. Про це повідомляється на сайті Білого дому.

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До пакета допомоги увійшли $1,25 млрд у рамках скорочення військових запасів і $1,22 млрд у рамках Ініціативи з надання допомоги у забезпеченні безпеки України (USAI).

"[Це] надасть Україні як негайний приплив можливостей, які вона продовжить ефективно використовувати на полі бою, так і довгострокові постачання систем ППО, артилерії та інших критично важливих систем озброєння", – сказав Байден.

Президент США зазначив, що Міноборони виділило всі кошти, які залишилися за програмою USAI, схваленою Конгресом у квітні 2024 року.

За його словами, він доручив адміністрації продовжити надавати якнайбільше допомоги Україні. Зокрема, йдеться про вилучення старого американського обладнання для України, швидке доставлення на поле бою та відновлення оборонно-промислової бази США для модернізації та поповнення власних запасів.

"Міноборони перебуває в процесі постачання сотень тисяч артилерійських снарядів, тисяч ракет і сотень одиниць бронетехніки, які зміцнять позиції України напередодні зими. За моєю вказівкою, США продовжать працювати над зміцненням позицій України в цій війні протягом терміну мого перебування, що залишився при владі", – резюмував Байден.

13 грудня CNN повідомило, що США роблять історичну спробу перекинути в Україну більше зброї в останні тижні Байдена при владі.

20 грудня Reuters повідомило, що США найближчими днями оголосять фінальний пакет допомоги від Байдена на $1,2 млрд. Передбачалося, що до пакета допомоги увійдуть ракети для ППО та снаряди для артилерії.

28 грудня Associated Press повідомило, що США оголосять новий пакет військової допомоги Україні на $1,25 млрд.

29 грудня президент Зеленський анонсував "важливе рішення" США щодо України.