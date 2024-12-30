Байден объявил о выделении $2,5 млрд военной помощи Украине
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден объявил о выделении $2,5 млрд военной помощи Украине. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

В пакет помощи вошли $1,25 млрд в рамках сокращения военных запасов и $1,22 млрд в рамках Инициативы по оказанию помощи в обеспечении безопасности Украины (USAI).

"[Это] предоставит Украине как немедленный приток возможностей, которые она продолжит эффективно использовать на поле боя, так и долгосрочные поставки систем ПВО, артиллерии и других критически важных систем вооружения", – сказал Байден.

Президент США отметил, что Минобороны выделило все оставшиеся средства по программе USAI, которые были одобрены Конгрессом в апреле 2024 года.

По его словам, он поручил администрации продолжить оказывать как можно больше помощи Украине. В частности, речь идет об изъятии старого американского оборудования для Украины, быстрой доставке на поле боя и восстановлении оборонно-промышленной базы США для модернизации и пополнения собственных запасов.

"Минобороны находится в процессе поставки сотен тысяч артиллерийских снарядов, тысяч ракет и сотен единиц бронетехники, которые укрепят позиции Украины в преддверии зимы. По моему указанию, США продолжат работать над укреплением позиций Украины в этой войне в течение оставшегося срока моего пребывания у власти", – резюмировал Байден.

Читайте также
Украина получила более 150 млн евро от союзников на производство ракет и дронов
СШАвоенная помощьджо байден