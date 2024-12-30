В пакет вошли все оставшиеся средства по программе USAI

Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден объявил о выделении $2,5 млрд военной помощи Украине. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

В пакет помощи вошли $1,25 млрд в рамках сокращения военных запасов и $1,22 млрд в рамках Инициативы по оказанию помощи в обеспечении безопасности Украины (USAI).

"[Это] предоставит Украине как немедленный приток возможностей, которые она продолжит эффективно использовать на поле боя, так и долгосрочные поставки систем ПВО, артиллерии и других критически важных систем вооружения", – сказал Байден.

Президент США отметил, что Минобороны выделило все оставшиеся средства по программе USAI, которые были одобрены Конгрессом в апреле 2024 года.

По его словам, он поручил администрации продолжить оказывать как можно больше помощи Украине. В частности, речь идет об изъятии старого американского оборудования для Украины, быстрой доставке на поле боя и восстановлении оборонно-промышленной базы США для модернизации и пополнения собственных запасов.

"Минобороны находится в процессе поставки сотен тысяч артиллерийских снарядов, тысяч ракет и сотен единиц бронетехники, которые укрепят позиции Украины в преддверии зимы. По моему указанию, США продолжат работать над укреплением позиций Украины в этой войне в течение оставшегося срока моего пребывания у власти", – резюмировал Байден.

13 декабря CNN сообщило, что США предпринимают историческую попытку перебросить в Украину больше оружия в последние недели Байдена у власти.

20 декабря Reuters сообщило, что США в ближайшие дни объявят финальный пакет помощи от Байдена на $1,2 млрд. Предполагалось, что в пакет помощи войдут ракеты для ПВО и снаряды для артиллерии.

28 декабря Associated Press сообщило, что США объявят новый пакет военной помощи Украине на $1,25 млрд.

29 декабря президент Зеленский анонсировал "важное решение" США по Украине.