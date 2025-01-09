Глава Пентагону оголосив про виділення допомоги Україні на $500 млн

До пакета увійдуть ракети для ППО та інше озброєння

Ллойд Остін (Фото: Пентагон)

США оголосили про новий пакет допомоги Україні. Про це оголосив глава Пентагону Ллойд Остін на засіданні "Рамштайну" 9 січня.

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Він зазначив, що для нього це останнє засідання контактної групи, однак він пишається тим, що союзникам України вдалося досягнути разом.

"Я сьогодні оголошує ще одне виділення допомоги на $500 млн. Це включає додаткові ракети до протиповітряної оборони, ще більше боєприпасів, більше снарядів "повітря-земля", – сказав Остін.

Також йдеться про інше обладнання для підтримки F-16 в Україні.

Остін зазначив, що повномасштабна війна – виклик вільному світу і союзники зацікавлені в тому, щоб "автократи не могли ставити свої імперські амбіції" вище за права і свободи суверенних народів.

"Україна веде справедливу війну самооборони. І це одна із найбільших справ нашого часу", – сказав глава Пентагону.