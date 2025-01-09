Глава Пентагону оголосив про виділення допомоги Україні на $500 млн
США оголосили про новий пакет допомоги Україні. Про це оголосив глава Пентагону Ллойд Остін на засіданні "Рамштайну" 9 січня.
Він зазначив, що для нього це останнє засідання контактної групи, однак він пишається тим, що союзникам України вдалося досягнути разом.
"Я сьогодні оголошує ще одне виділення допомоги на $500 млн. Це включає додаткові ракети до протиповітряної оборони, ще більше боєприпасів, більше снарядів "повітря-земля", – сказав Остін.
Також йдеться про інше обладнання для підтримки F-16 в Україні.
Остін зазначив, що повномасштабна війна – виклик вільному світу і союзники зацікавлені в тому, щоб "автократи не могли ставити свої імперські амбіції" вище за права і свободи суверенних народів.
"Україна веде справедливу війну самооборони. І це одна із найбільших справ нашого часу", – сказав глава Пентагону.
- 30 грудня 2024 року Джо Байден оголосив про оборонний пакет допомоги Україні на $2,5 млрд.
- Пізніше у Держдепі розкрили вміст пакета на $1,25 млрд, що є частиною допомоги.
- 7 січня повідомлялося, що США готуються оголосити "суттєвий" пакет допомоги Україні цього тижня. Він стане останнім для адміністрації Байдена.
- 9 січня у Пентагоні розповіли, що у Байдена не встигнуть витратити кілька мільярдів на Україну, вони залишаться Трампу.