У Байдена не встигнуть витратити кілька мільярдів на Україну, вони залишаться Трампу

У контексті того, чи варто перейматись щодо майбутньої військової допомоги, у Пентагоні наголосили, що Україна має двопартійну підтримку у Конгресі

Сабріна Сінгх (Фото - Пентагон)

Адміністрація президента США Джо Байдена не встигне реалізувати всі кошти з пакета допомоги для України, схваленого навесні 2024-го. Про це розповіла на брифінгу заступниця речника глави Пентагона Сабріна Сінгх.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Журналіст запитав представницю Пентагону, наскільки адміністрація стурбована тим, що залишає "досить значну суму грошей" на нову владу.

"Щодо України, ви знаєте, як ви згадали, залишиться кілька мільярдів доларів повноважень для нової адміністрації, щоб вирішити, що вона робитиме з тими повноваженнями, які залишилися", – сказала вона.

Відповідаючи на запитання, "чи турбує" це адміністрацію Байдена, Сінгх наголосила, що Україна має двопартійну підтримку в Конгресі.

"Отже, справді, нова адміністрація вирішує, що робити з повноваженнями, які залишилися. Але, звичайно, ми сподіваємося, що певним чином Контактна група з питань оборони України продовжить працювати. І, звісно, підтримка України в Конгресі залишається сильною", – запевнила вона.