Зеленський буде присутній на Рамштайні. Розповів, що обговорить із партнерами

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що буде присутній на зустрічі у форматі "Рамштайн", яка відбудеться у Німеччині 9 січня. Перші зустрічі вже розпочалися 8 січня, повідомив він у вечірньому зверненні.

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Голова Міноборони Рустем Умєров вже перебуває у Німеччині та розпочав перші зустрічі із представниками інших країн. Також заплановані перемовини з партнерами на рівні міністрів оборони та військових командувачів, сказав президент.

"Ключове для України – продовжити посилювати нашу протиповітряну оборону. Дати Україні можливість щонайменше відігнати від наших міст і кордонів російську військову авіацію. Це реально, якщо партнери зараз все ж таки реалізують домовленості, про які ми з ними давно говоримо", – зазначив голова держави.

Також з партнерами обговорять те, як будуть працювати оборонні коаліції у 2025 році. Зеленський зазначив, що у Європи тільки один вибір – стати "сильнішою та самостійнішою" і почати більше покладатися на себе. ЄС має стати "дорослою" та зробити європейський внесок у глобальну безпеку.