Рамштайн-25 може стати останнім – міністр оборони Польщі

Косіняк-Камиш припускає, що адміністрація Трампа запропонує щось інше

Владислав Косіняк-Камиш (Фото: сторінка в Х)

Зустріч Контактної групи з питань оборони України 9 січня може бути останньою у такому форматі. Таку думку на пресконференції висловив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє 300 Polityka.

"Можливо, це остання зустріч такого типу, тому що нова адміністрація (новообраного президента Дональда Трампа. – Ред.), мабуть, запропонує іншу форму цих заходів", – сказав він.

Міністр оборони Польщі також вважає, що НАТО має взяти на себе "більший тягар" у питаннях обороноздатності.