Рамштайн-25 може стати останнім – міністр оборони Польщі
Зустріч Контактної групи з питань оборони України 9 січня може бути останньою у такому форматі. Таку думку на пресконференції висловив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє 300 Polityka.
"Можливо, це остання зустріч такого типу, тому що нова адміністрація (новообраного президента Дональда Трампа. – Ред.), мабуть, запропонує іншу форму цих заходів", – сказав він.
Міністр оборони Польщі також вважає, що НАТО має взяти на себе "більший тягар" у питаннях обороноздатності.
- Минулого разу засідання у форматі "Рамштайн" Байден скликав на рівні лідерів країн, воно мало відбутися 12 жовтня 2024 року.
- Проте згодом Байден скасував свій візит до Німеччини через ураган "Мілтон". 25-й "Рамштайн" переносили на листопад.
- Зрештою 25-й "Рамштайн" відбудеться 9 січня 2025 року. Союзники обговорять, як саме підтримати обороноздатність України та зміцнити її здатність стримувати ворога до 2027 року.