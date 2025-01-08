Рамштайн-25 может стать последним – министр обороны Польши
Владислав Косиняк-Камыш (Фото: страница в Х)

Встреча Контактной группы по обороне Украины 9 января может быть последней в таком формате. Такое мнение высказал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает 300 Polityka.

"Возможно, это последняя встреча такого типа, потому что новая администрация (новоизбранного президента Дональда Трампа. – Ред.), наверное, предложит другую форму этих мероприятий", – сказал он.

Министр обороны Польши также считает, что НАТО должно взять на себя "большее бремя" в вопросах обороноспособности.

  • В прошлый раз заседание в формате "Рамштайн" Байден созвал на уровне лидеров стран, оно должно было состояться 12 октября 2024 года.
  • Однако впоследствии Байден отменил свой визит в Германию из-за урагана "Милтон". 25-й "Рамштайн" переносили на ноябрь.
  • В итоге 25-й "Рамштайн" состоится 9 января 2025 года. Союзники обсудят, как поддержать обороноспособность Украины и укрепить ее способность сдерживать врага до 2027 года.
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