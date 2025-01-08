Рамштайн-25 может стать последним – министр обороны Польши

Косиняк-Камыш предполагает, что администрация Трампа предложит что-нибудь другое

Владислав Косиняк-Камыш (Фото: страница в Х)

Встреча Контактной группы по обороне Украины 9 января может быть последней в таком формате. Такое мнение высказал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает 300 Polityka.

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"Возможно, это последняя встреча такого типа, потому что новая администрация (новоизбранного президента Дональда Трампа. – Ред.), наверное, предложит другую форму этих мероприятий", – сказал он.

Министр обороны Польши также считает, что НАТО должно взять на себя "большее бремя" в вопросах обороноспособности.