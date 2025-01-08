Рамштайн-25 может стать последним – министр обороны Польши
Встреча Контактной группы по обороне Украины 9 января может быть последней в таком формате. Такое мнение высказал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает 300 Polityka.
"Возможно, это последняя встреча такого типа, потому что новая администрация (новоизбранного президента Дональда Трампа. – Ред.), наверное, предложит другую форму этих мероприятий", – сказал он.
Министр обороны Польши также считает, что НАТО должно взять на себя "большее бремя" в вопросах обороноспособности.
- В прошлый раз заседание в формате "Рамштайн" Байден созвал на уровне лидеров стран, оно должно было состояться 12 октября 2024 года.
- Однако впоследствии Байден отменил свой визит в Германию из-за урагана "Милтон". 25-й "Рамштайн" переносили на ноябрь.
- В итоге 25-й "Рамштайн" состоится 9 января 2025 года. Союзники обсудят, как поддержать обороноспособность Украины и укрепить ее способность сдерживать врага до 2027 года.