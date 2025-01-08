На "Рамштайне" обсудят, как укрепить обороноспособность Украины к 2027 году

Ллойд Остин (Фото: ЕРА/TOMOHIRO OHSUMI)

На заседании 25-го заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", которое состоится 9 января, союзники обсудят, как именно поддержать обороноспособность Украины и укрепить ее способность сдерживать врага до 2027 года. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.

На предстоящей встрече основное внимание будет уделено обеспечению бесперебойных поставок важных ресурсов для обороны Украины. Это включает в себя системы противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы, бронетехнику, а также шаги по укреплению оборонно-промышленной базы страны.

Два высокопоставленных чиновника министерства обороны США отметили, что во время встречи коалиционные лидеры будут работать над определением оборонных возможностей Украины, которые будут направлены на создание надежных сил сдерживания до 2027 года.

В Пентагоне напомнили, что Контактная группа по обороне Украины (UDCG) была создана министром обороны США Ллойдом Остином после начала российского вторжения 24 февраля 2022 года. Это коалиция около 50 стран, регулярно собирающихся для обсуждения потребностей безопасности Украины.

Внутри UDCG работает лидерская группа коалиций, состоящая из восьми направлений поддержки военных возможностей Украины. Каждое направление возглавляется по меньшей мере двумя государствами-членами НАТО.

"Лидеры этих коалиций должны одобрить дорожные карты, определяющие потребности и цели Украины в сфере военно-воздушных сил, бронетехники, артиллерии, разминирования, беспилотников, интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, информационных технологий и морской безопасности до 2027 года. Эти дорожные карты предназначены того, чтобы дать возможность донорам планировать и поддерживать Украину в будущем", – заявил Остин.