Россияне заявили о массированной атаке дронов на Энгельс. Там вспыхнула нефтебаза – видео

Взрывы в Энгельсе Саратовской области произошли около 3:05 мск по киевскому времени. Местные слышали от 15 до 25 взрывов

Последствия атаки на нефтебазу в Энгельсе (Фото: соцсети)

Российская военная пропаганда и местные власти заявили, что в ночь на 8 января произошла массированная дроновая атака на город Энгельс в Саратовской области. По предварительным данным, есть попадания по нефтебазе.

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Взрывы раздались около 03:05 по киевскому времени. Местные жители, на слова которых ссылаются пропагандисты, заявили по меньшей мере о 15, а то и 25 взрывах.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил, что город атаковали беспилотники. Кроме того, он заявил о "попадании обломков в промышленный объект в Энгельсе".

Канал ВЧК-ОГПУ, приближенный к российским силовикам, пишет, что "промышленным объектом" оказалась нефтебаза. Местные ресурсы опубликовали фото и видео пожара.

11 декабря 2024 года собеседник LIGA.net в военной разведке сообщил, что Украина успешно атаковала нефтебазу в Брянске.

в военной разведке сообщил, что Украина успешно атаковала нефтебазу в Брянске. 19 декабря сообщалось, что в российском Новошахтинске дроны атаковали НПЗ и охотились на аэродромы в области.

В ночь на 31 декабря подразделения Сил специальных операций Украины, совместно с Силами беспилотных систем ВСУ и другими составляющими Сил обороны, атаковали нефтебазу "Ярцевская" в Смоленской области.