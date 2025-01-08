Россияне заявили о массированной атаке дронов на Энгельс. Там вспыхнула нефтебаза – видео
Российская военная пропаганда и местные власти заявили, что в ночь на 8 января произошла массированная дроновая атака на город Энгельс в Саратовской области. По предварительным данным, есть попадания по нефтебазе.
Взрывы раздались около 03:05 по киевскому времени. Местные жители, на слова которых ссылаются пропагандисты, заявили по меньшей мере о 15, а то и 25 взрывах.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил, что город атаковали беспилотники. Кроме того, он заявил о "попадании обломков в промышленный объект в Энгельсе".
Канал ВЧК-ОГПУ, приближенный к российским силовикам, пишет, что "промышленным объектом" оказалась нефтебаза. Местные ресурсы опубликовали фото и видео пожара.
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