Россияне заявили о массированной атаке дронов на Энгельс. Там вспыхнула нефтебаза – видео
Последствия атаки на нефтебазу в Энгельсе (Фото: соцсети)

Российская военная пропаганда и местные власти заявили, что в ночь на 8 января произошла массированная дроновая атака на город Энгельс в Саратовской области. По предварительным данным, есть попадания по нефтебазе.

Взрывы раздались около 03:05 по киевскому времени. Местные жители, на слова которых ссылаются пропагандисты, заявили по меньшей мере о 15, а то и 25 взрывах.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил, что город атаковали беспилотники. Кроме того, он заявил о "попадании обломков в промышленный объект в Энгельсе".

Канал ВЧК-ОГПУ, приближенный к российским силовикам, пишет, что "промышленным объектом" оказалась нефтебаза. Местные ресурсы опубликовали фото и видео пожара.

Читайте также
В Смоленской области загорелась нефтебаза. Россияне жалуются на атаку дронов
войнадронбеспилотникнефтебазаэнгельс