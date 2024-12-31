Военные подтвердили попадание по нефтебазе "Ярцевская" в Смоленской области РФ

В Генштабе отметили, что эта нефтебаза использовалась для обеспечения российских оккупационных войск

Нефтебаза (Иллюстративное фото/ресурс оккупантов)

В ночь на 31 декабря подразделения Сил специальных операций Украины, совместно с Силами беспилотных систем ВСУ и другими составляющими Сил обороны, атаковали нефтебазу "Ярцевская" в Смоленской области. Эта база обеспечивала топливом российскую оккупационную армию, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

По словам военных, на энергообъекте произошли мощные взрывы, после которых вспыхнул пожар, вызвавший густое задымление. По предварительной информации, огонь охватил резервуары с нефтепродуктами.

В Генштабе отметили, что эта нефтебаза использовалась для обеспечения российских оккупационных войск.

В Смоленской области около 03:26 (02:26 по киевскому времени) была объявлена "опасность БпЛА", а в 04:50 (03:50) губернатор региона Василий Анохин сообщил о пожаре на нефтебазе в Ярцевском районе.

11 декабря 2024 года собеседник LIGA.net в военной разведке сообщил, что Украина успешно атаковала нефтебазу в Брянске.

в военной разведке сообщил, что Украина успешно атаковала нефтебазу в Брянске. 19 декабря сообщалось, что в российском Новошахтинске дроны атаковали НПЗ и охотились на аэродромы в области.