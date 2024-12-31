Військові підтвердили влучання по нафтобазі "Ярцевська" у Смоленській області РФ
У ніч проти 31 грудня підрозділи Сил спеціальних операцій України, спільно з Силами безпілотних систем ЗСУ та іншими складовими Сил оборони, атакували нафтобазу "Ярцевська" у Смоленській області. Ця база забезпечувала паливом російську окупаційну армію, повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.
За словами військових, на енергооб'єкті сталися потужні вибухи, після яких спалахнула пожежа, що спричинила густе задимлення. За попередньою інформацією, вогонь охопив резервуари з нафтопродуктами.
У Генштабі зазначили, що ця нафтобаза використовувалася для забезпечення російських окупаційних військ.
У Смоленській області близько 03:26 (02:26 за київським часом) було оголошено "небезпеку БпЛА", а о 04:50 (03:50) губернатор регіону Василь Анохін повідомив про пожежу на нафтобазі у Ярцевському районі.
- 11 грудня 2024 року співрозмовник LIGA.net у воєнній розвідці повідомив, що Україна успішно атакувала нафтобазу у Брянську.
- 19 грудня повідомлялося, що у російському Новошахтинську дрони атакували НПЗ та полювали на аеродроми в області.