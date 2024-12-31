У Смоленській області спалахнула нафтобаза. Росіяни скаржаться на "атаку дронів"

Смоленська область розташована за 300 км від кордону з Україною

Пожежа на НПЗ у Ярцевому (Фото: скриншот відео)

У Смоленській області вночі 31 грудня спалахнула нафтобаза. Губернатор регіону Василь Анохін поскаржився нібито на атаку українських дронів.

Повідомляється, що Смоленській області близько 03:26 було оголошено "небезпеку БпЛА", а о 04:50 Анохін повідомив про пожежу на нафтобазі у Ярцевському районі.

За його версією, нібито уламки одного з дронів впали на територію нафтобази, через що розлилося паливо і почалася пожежа. На місці працюють пожежники, загрози житловим об'єктам начебто немає.

Пропагандистські Telegram-канали повідомляють, що місцеві жителі чули вибухи після 03:40, а перед цим було чути "дзижчання, характерне для БпЛА". Загалом, за заявами пропагандистів, у Ярцевому прогриміло понад десять "потужних вибухів".

Смоленська область не межує з Україною. Між ними 300 км, Брянська область та територія Білорусі.