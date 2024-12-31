У Смоленській області спалахнула нафтобаза. Росіяни скаржаться на "атаку дронів"
У Смоленській області вночі 31 грудня спалахнула нафтобаза. Губернатор регіону Василь Анохін поскаржився нібито на атаку українських дронів.
Повідомляється, що Смоленській області близько 03:26 було оголошено "небезпеку БпЛА", а о 04:50 Анохін повідомив про пожежу на нафтобазі у Ярцевському районі.
За його версією, нібито уламки одного з дронів впали на територію нафтобази, через що розлилося паливо і почалася пожежа. На місці працюють пожежники, загрози житловим об'єктам начебто немає.
Пропагандистські Telegram-канали повідомляють, що місцеві жителі чули вибухи після 03:40, а перед цим було чути "дзижчання, характерне для БпЛА". Загалом, за заявами пропагандистів, у Ярцевому прогриміло понад десять "потужних вибухів".
Смоленська область не межує з Україною. Між ними 300 км, Брянська область та територія Білорусі.
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