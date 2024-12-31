В Смоленской области загорелась нефтебаза. Россияне жалуются на "атаку дронов"

Смоленская область находится в 300 км от границы с Украиной

Пожар на НПЗ в Ярцево (Фото: скриншот видео)

В Смоленской области ночью 31 декабря загорелась нефтебаза. Губернатор региона Василий Анохин пожаловался якобы на атаку украинских дронов.

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Сообщается, что Смоленской области около 03:26 была объявлена "опасность БпЛА", а в 04:50 Анохин сообщил о пожаре на нефтебазе в Ярцевском районе.

По его версии, якобы обломки одного из дронов упали на территорию нефтебазы, из-за чего разлилось топливо и начался пожар. На месте работают пожарные, угрозы жилым объектам якобы нет.

Пропагандистские Telegram-каналы сообщают, что местные жители слышали взрывы после 03:40, а перед этим было слышно "жужжание, характерное для БпЛА". Всего, по заявлениям пропагандистов, в Ярцево прогремело больше десяти "мощных взрывов".

Смоленская область не граничит с Украиной. Их разделяют 300 км, Брянская область и территория Белоруси.