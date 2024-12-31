В Смоленской области загорелась нефтебаза. Россияне жалуются на "атаку дронов"
В Смоленской области ночью 31 декабря загорелась нефтебаза. Губернатор региона Василий Анохин пожаловался якобы на атаку украинских дронов.
Сообщается, что Смоленской области около 03:26 была объявлена "опасность БпЛА", а в 04:50 Анохин сообщил о пожаре на нефтебазе в Ярцевском районе.
По его версии, якобы обломки одного из дронов упали на территорию нефтебазы, из-за чего разлилось топливо и начался пожар. На месте работают пожарные, угрозы жилым объектам якобы нет.
Пропагандистские Telegram-каналы сообщают, что местные жители слышали взрывы после 03:40, а перед этим было слышно "жужжание, характерное для БпЛА". Всего, по заявлениям пропагандистов, в Ярцево прогремело больше десяти "мощных взрывов".
Смоленская область не граничит с Украиной. Их разделяют 300 км, Брянская область и территория Белоруси.
- 11 декабря собеседник LIGA.net в военной разведке сообщил, что Украина успешно атаковала нефтебазу в Брянске.
- 19 декабря сообщалось, что в российском Новошахтинске дроны атаковали НПЗ и охотились на аэродромы в области.
- 22 декабря была атакована нефтебаза "Стальной конь" в Орловской области. В ЦПД заявили, что она поддерживала оккупантов на четырех направлениях фронта.