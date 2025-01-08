На "Рамштайні" обговорять, як зміцнити обороноздатність України до 2027 року

Ллойд Остін (Фото: ЕРА/TOMOHIRO OHSUMI)

На 25-му засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яка відбудеться 9 січня, союзники обговорять, як саме підтримати обороноздатність України та зміцнити її здатність стримувати ворога до 2027 року. Про це повідомили у пресслужбі Пентагону.

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На майбутній зустрічі основна увага буде приділена забезпеченню безперебійного постачання важливих ресурсів для оборони України. Це містить системи протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, бронетехніку, а також кроки для зміцнення оборонно-промислової бази країни.

Два високопосадовці Міністерства оборони США зазначили, що під час зустрічі коаліційні лідери працюватимуть над визначенням оборонних можливостей України, які будуть спрямовані на створення надійних сил стримування до 2027 року.

У Пентагоні нагадали, що Контактна група з оборони України (UDCG) була створена міністром оборони США Ллойдом Остіном після початку російського вторгнення 24 лютого 2022 року. Це коаліція близько 50 країн, які регулярно збираються для обговорення потреб безпеки України.

Всередині UDCG працює лідерська група коаліцій, яка складається з восьми напрямів підтримки військових спроможностей України. Кожен напрямок очолюється щонайменше двома країнами-членами НАТО.

"Лідери цих коаліцій мають схвалити дорожні карти, які визначають потреби і цілі України у сфері військово-повітряних сил, бронетехніки, артилерії, розмінування, безпілотників, інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони, інформаційних технологій і морської безпеки до 2027 року. Ці дорожні карти призначені для того, щоб дати можливість донорам планувати й підтримувати Україну в майбутньому", – заявив Остін.