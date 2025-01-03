США днями оголосять ще один пакет військової допомоги Україні. Можливо, на Рамштайні

Засідання у форматі "Рамштайн" може відбутися 9 січня

Білий дім (Фото: Flickr)

Адміністрація президента США Джо Байдена планує найближчим часом оголосити про новий пакет військової допомоги Україні. Про це повідомив кореспондент Голосу Америки Остап Яриш.

"Найближчими днями будуть оголошення про додаткову безпекову допомогу для України – радник Білого дому Джон Кірбі", – йдеться у дописі Яриша в X.

Як зазначає Голос Америки, виділення нової партії військової допомоги від США може відбутися на наступному засіданні Міжнародної контактної групи з оборонної допомоги Україні у форматі "Рамштайн".

Точна дата його проведення залишається невідомо, проте Радіо Свобода з посиланням на обізнані джерела писало про 9 січня, тобто до інавгурації Дональда Трампа.

30 грудня 2024 року Джо Байден оголосив про оборонний пакет допомоги Україні на $2,5 млрд.

Пізніше у Держдепі розкрили вміст пакета на $1,25 млрд, що є частиною безпекової допомоги.