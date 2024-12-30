Єрмак про ймовірне скорочення допомоги від США: Продовжимо розвивати своє виробництво
Андрій Єрмак (Фото: Офіс президента)

Глава Офісу президента Андрій Єрмак не виключає, що є ризик скорочення військової допомоги від США, але Україна у такому разі розраховуватиме на інших партнерів і власне виробництво. Про це він сказав в інтерв'ю Libération.

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"Чи можемо ми обійтися без цієї підтримки? Ні. Але ми не маємо ілюзій. Ми досягли безпрецедентного прогресу в галузі внутрішнього виробництва", – сказав Єрмак.

Він зазначив, що українська сторона працюватиме з адміністрацією нового президента США Дональда Трампа. Також Україна продовжить будувати відносини з Європою, яка, як наголосив Єрмак, "ніколи не була такою сильною, як сьогодні".

До того ж Україна й надалі розвиватиме внутрішнє виробництво, щоб продовжувати боротися з російською агресією.

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