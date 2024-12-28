Сирський заявив, що за рік обсяги постачання дронів до Сил оборони збільшилися у 19 разів

У цьому році в ЗСУ було створено окремий рід військ – Сили безпілотних систем

Олександр Сирський (Фото: Telegram-акаунт Сирського)

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський провів нараду щодо підсумків діяльності ЗСУ за 2024 рік, на якій, зокрема, обговорювалась тема постачання та застосування безпілотників. Про це головком повідомив у соціальних мережах.

Сирський нагадав, що в цьому році в Україні було створено Сили безпілотних систем.

"Нарощуємо цю надзвичайно важливу компоненту, необхідну в умовах сучасної технологічної війни", – додав головком.

За його словами, порівняно з 2023 роком обсяги постачання безпілотних систем до підрозділів Сил оборони збільшилися у 19 разів. Водночас кількість уражених та знищених цілей противника зросла в 3,7 раза, наголосив Сирський.