Сирський заявив, що за рік обсяги постачання дронів до Сил оборони збільшилися у 19 разів
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський провів нараду щодо підсумків діяльності ЗСУ за 2024 рік, на якій, зокрема, обговорювалась тема постачання та застосування безпілотників. Про це головком повідомив у соціальних мережах.
Сирський нагадав, що в цьому році в Україні було створено Сили безпілотних систем.
"Нарощуємо цю надзвичайно важливу компоненту, необхідну в умовах сучасної технологічної війни", – додав головком.
За його словами, порівняно з 2023 роком обсяги постачання безпілотних систем до підрозділів Сил оборони збільшилися у 19 разів. Водночас кількість уражених та знищених цілей противника зросла в 3,7 раза, наголосив Сирський.
- 10 червня 2024 року Генштаб повідомив, що Сухаревського призначено командувачем Сил безпілотних систем.
- 26 червня президент Володимир Зеленський підписав указ №382/2024, яким затвердив рішення РНБО про створення Сил безпілотних систем у складі ЗСУ.
- У серпні Сухаревський заявляв, що понад 170 зразків безпілотних систем прийняті на озброєння і використовуються Силами оборони на фронті.