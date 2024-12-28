Сырский заявил, что за год объемы поставок дронов в Силы обороны увеличились в 19 раз

В этом году в ВСУ был создан отдельный род войск – Силы беспилотных систем

Александр Сырский (Фото: Telegram-аккаунт Сырского)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский провел совещание по итогам деятельности ВСУ за 2024 год, на котором, в частности, обсуждалась тема поставок и применения беспилотников. Об этом главком сообщил в социальных сетях.

Сырский напомнил, что в этом году в Украине были созданы Силы беспилотных систем.

"Наращиваем эту важнейшую компоненту, необходимую в условиях современной технологической войны", — добавил главком.

По его словам, по сравнению с 2023 годом объемы поставок беспилотных систем в подразделения Сил обороны увеличились в 19 раз.

В то же время, количество пораженных и уничтоженных целей противника возросло в 3,7 раза, подчеркнул Сырский.