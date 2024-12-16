У ВСУ уже есть лазерное оружие, которое может сбивать самолеты – командующий Сухаревский
У Украины уже есть лазерное оружие под названием "Тризуб", способное сбивать самолеты. Об этом заявил командующий Силами беспилотных систем ВСУ полковник Вадим Сухаревский, передает агентство Интерфакс-Украина.
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"Мы можем констатировать, что сегодня Украина является, если я не ошибаюсь, пятой страной, которая может сказать, что у нее есть лазер. На сегодняшний день мы уже на высоте более 2 километра этим лазером можем сбивать самолеты". – рассказал военный.
По его словам, Силы беспилотных систем сейчас на пути масштабирования и усиления такого вооружения.
Сухаревский подчеркнул, что такое оружие действительно есть у военных и работает.
- Разные страны инвестируют в лазерное оружие, один выстрел которого стоит до $5 (в разы дешевле ракет). На LIGA.net есть большой текст о том, как новая технология изменит поле боя.
- В декабре Армия Великобритании впервые применила высокоэнергетическое лазерное оружие из бронетранспортера и успешно уничтожила беспилотник.