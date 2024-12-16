У ВСУ уже есть лазерное оружие, которое может сбивать самолеты – командующий Сухаревский

Военный подчеркнул, что такое оружие действительно есть у военных и работает

Вадим Сухаревский (Фото: LIGA.net)

У Украины уже есть лазерное оружие под названием "Тризуб", способное сбивать самолеты. Об этом заявил командующий Силами беспилотных систем ВСУ полковник Вадим Сухаревский, передает агентство Интерфакс-Украина.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

"Мы можем констатировать, что сегодня Украина является, если я не ошибаюсь, пятой страной, которая может сказать, что у нее есть лазер. На сегодняшний день мы уже на высоте более 2 километра этим лазером можем сбивать самолеты". – рассказал военный.

По его словам, Силы беспилотных систем сейчас на пути масштабирования и усиления такого вооружения.

Сухаревский подчеркнул, что такое оружие действительно есть у военных и работает.