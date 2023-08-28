Израиль получит лазерные системы, они могут сбивать иранские дроны – чиновники оборонки

Израиль будет иметь частичную лазерную защиту в следующем году, заявил глава оборонной компании Rafael Advanced Defence Systems Юваль Стейниц , пишет The Jerusalem Post . Ранее в Минобороны страны заявили, что лазерная система сможет сбивать дроны, которые Иран посылает РФ для войны против Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Через год – Израиль станет первой страной, которая будет иметь частичную лазерную защиту. Через два года может быть полная защита от ракет, снарядов, ракет или чего-то другого. Это защитит нас как на Юге, так и на Севере", – сказал Стейниц.

В прошлом году старшее должностное лицо Минобороны Израиля Дэнни Голд заявил, что израильские лазеры противовоздушной обороны, когда они будут полностью развернуты, смогут сбивать беспилотники, которые Иран посылает России для войны против Украины.

Чиновник заявил, что его министерство работает над разработкой "следующего поколения использования лазеров".

Он сообщил о "многочисленных успешных" испытаниях уничтожения ракет: "С помощью очень сложной системы лазерного оружия... Мы сделали то же для минометов, ракет и БПЛА, как иранские БПЛА, которые они присылают в Украину. Та же концепция БПЛА, мы можем их сбивать".

Читайте также: Друг мой, враг мой. Как и почему Израиль разрушает отношения с Украиной

Нафтали Беннет, тогдашний премьер Израиля, в феврале 2022 года объявил, что способность страны использовать лазеры " значительно развилась ", и может быть запущена "намного раньше, чем люди ожидали".

В январе того же года экс-начальник штаба Вооруженных сил Израиля Авив Кохави сообщил, что система лазерной защиты будет как наземной, так и воздушной, а через два года планируется развертывание системы вдоль границы сектора Газа, чтобы "проверить эффективность этого инструмента".

"Это очень хорошо сработало во время полевых испытаний. Если этот эксперимент сработает – и мы продолжим интегрировать и совершенствовать систему лазерной защиты в течение двух лет – мы будем двигаться как можно скорее, чтобы развернуть ее на всем Севере. Я не могу взять на себя определенное количество лет. Я не хочу быть оптимистом, и я тоже не хочу быть пессимистом", – сказал он.

По словам Кохави, он знает о "большом прогрессе" насчет этих систем, достигнутым за последние три года, и что Израил вложил в это "много денег".

"Мы определили, что система лазерной защиты имеет многочисленные преимущества, в которые нам нужно будет многое инвестировать. Я счастлив, что она настолько прогрессировала", – сказал он.

СПРАВКА. " . " Шахед " (Shahed-136, "Герань-2") – "бесхвостый" барражирующий боеприпас в форме треугольного крыла, он же дрон-камикадзе иранского производства. Длина ~3 м, размах ~2,2 м, вес ~200 кг, в том числе масса боевой части ~40 кг. Дальность полета неизвестна, но ее хватает на сотни километров на высотах от десятков метров и выше на скорости ~170 км/ч. Оснащен двухтактным двигателем 50 л.с., чей "мопедный" звук сложно перепутать с чем-то другим. Shahed-131 ("Герань-1") меньше, имеет б/ч до 15 кг. Союзник российских террористов Иран передает РФ сотни "шахедов" для ее геноцидной войны против Украины. Впервые зафиксирован на фронте в сентябре 2022-го возле Купянска.

В начале августа США впервые разрешили Израилю продать Финляндии систему противоракетной обороны "Праща Давида".

17 августа США одобрили продажу израильской системы противовоздушной обороны Arrow-3 Германии на сумму $3,5 млрд.

Посол Украины в Израиле заявил, что единственным легитимным поводом этого государства не давать противовоздушную оборону Украине может быть присутствие России на израильских границах. Израиль продает оружие разным странам, в частности, Германии, Марокко и другим, но не Украине.

Читайте также: Посол Израиля: Наше сотрудничество с Украиной неизбежно. Это уникальный опыт для Киева.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.