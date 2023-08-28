Ізраїль отримає лазерні системи, вони можуть збивати іранські дрони – чиновники оборонки

Ізраїль матиме частковий лазерний захист наступного року, заявив голова оборонної компанії Rafael Advanced Defence Systems Юваль Стейніц, пише The Jerusalem Post. Раніше у Міноборони країни заявили, що лазерна система зможе збивати дрони, які Іран надсилає РФ для війни проти України.

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"Через рік – Ізраїль стане першою країною, яка матиме частковий лазерний захист. Через два роки може бути повний захист – від ракет, снарядів, ракет чи чогось іншого. Це захистить нас як на Півдні, так і на Півночі", – сказав Стейніц.

Торік старший посадовець Міноборони Ізраїлю Денні Голд заявив, що ізраїльські лазери протиповітряної оборони, коли вони будуть повністю розгорнуті, зможуть збивати безпілотники, які Іран надсилає Росії для війни проти України.

Посадовець заявив, що його міністерство працює над розробкою "наступного покоління використання лазерів".

Він повідомив про "численні успішні" випробування знищення ракет: "За допомогою дуже складної системи лазерної зброї... Ми зробили те саме для мінометів, ракет і БПЛА, як іранські БПЛА, які вони надсилають в Україну. Та сама концепція БПЛА, ми можемо їх збивати".

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Нафталі Беннет, тодішній прем'єр Ізраїлю, у лютому 2022 року оголосив, що здатність країни використовувати лазери "значно розвинулась", і може бути запущена "набагато раніше, ніж люди очікували".

У січні того ж року ексначальник штабу Збройних сил Ізраїлю Авів Кохаві повідомив, що система лазерного захисту буде як наземною, так і повітряною, а через два роки планується розгортання системи вздовж кордону сектора Газа, щоб "перевірити ефективність цього інструменту".

"Це дуже добре спрацювало під час польових випробувань. Якщо цей експеримент спрацює — і ми продовжимо інтегрувати та вдосконалювати систему лазерного захисту протягом двох років — ми будемо рухатися якомога швидше, щоб розгорнути її на всій Півночі. Я не можу взяти на себе конкретну кількість років. Я не хочу бути оптимістом, і я також не хочу бути песимістом", – сказав він.

За словами Кохаві, він знає про "великий прогрес" щодо цих систем, досягнутий за останні три роки, і що Ізраїль вклав у це "багато грошей".

"Ми визначили, що система лазерного захисту має численні переваги, у які нам потрібно буде багато інвестувати. Я щасливий, що вона настільки прогресувала", – сказав він.

ДОВІДКА. " . " Шахед " (Shahed-136, "Герань-2") – "безхвостий" баражувальний боєприпас у формі трикутного крила, він же дрон-камікадзе іранського виробництва. Довжина ~3 м, розмах ~2,2 м, вага ~200 кг, зокрема маса бойової частини ~40 кг. Дальність польоту невідома, але її вистачає на сотні кілометрів на висотах від десятків метрів та вище на швидкості ~170 км/год. Оснащений двотактним двигуном 50 к.с., чий "мопедний" звук складно сплутати з чимось іншим. Shahed-131 ("Герань-1") менший, має б/ч до 15 кг. Союзник російських терористів Іран передає РФ сотні "шахедів" для її геноцидної війни проти України. Вперше зафіксовано на фронті у вересні 2022-го біля Куп'янська.

На початку серпня США вперше дозволили Ізраїлю продати Фінляндії систему протиракетної оборони "Праща Давида".

17 серпня США схвалили продаж ізраїльської системи протиповітряної оборони Arrow-3 Німеччині на суму $3,5 млрд.

Посол України в Ізраїлі заявив, що єдиним легітимним приводом цієї держави не давати протиповітряну оборону Україні може бути присутність Росії на ізраїльських кордонах. Ізраїль продає зброю різним країнам, зокрема Німеччині, Марокко та іншим, але не Україні.

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