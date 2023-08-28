Посол Ізраїлю: Наша співпраця з Україною неминуча. Це унікальний досвід для Києва
Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що співпраця між країнами "неминуча". Про це він повідомив в інтерв'ю газеті "Єврейський оглядач".
За його словами, співпраця Ізраїлю та України "неминуче буде".
"Бо ізраїльський досвід сьогодні для України унікальний. Ізраїль – країна, яка перебуває в умовах постійної військової загрози, проте зуміла розвинутися і стати сильною — і в економічному, і в військовому плані. Цей досвід, безсумнівно, буде затребуваний в Україні", — сказав Бродський.
Дипломат зазначив, що "бачить дуже добрі перспективи для співпраці".
"І зараз, і особливо після війни, в межах усіх майбутніх проєктів щодо відновлення України", — наголосив дипломат.
- В аеропортах Ізраїлю депортують близько 10% українців, які прибувають. Вони змушені проходити принизливі процедури, розповів для матеріалу LIGA.net посол Євген Корнійчук.
- Посол Корнійчук назвав LIGA.net аргументи на користь призупинення безвізу з Ізраїлем.
- За даними джерела Kyiv Post в РНБО, Україна також нібито хоче виключити Ізраїль з формату Рамштайн. Джерело LIGA.net в керівництві Міноборони такою інформацією не володіє.
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