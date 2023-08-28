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Посол Израиля: Наше сотрудничество с Украиной неизбежно. Это уникальный опыт для Киева

Цей матеріал також доступний українською
28.08.2023, 13:36
Посол Израиля: Наше сотрудничество с Украиной неизбежно. Это уникальный опыт для Киева - Фото
Михаэль Бродский (Фото: посольство Израиля в Украине)

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что сотрудничество между странами "неизбежно". Об этом он сообщил в интервью газете "Еврейский обозреватель".

По его словам, сотрудничество Израиля и Украины "неизбежно будет". 

"Потому что израильский опыт сегодня для Украины уникален. Израиль – страна, находящаяся в условиях постоянной военной угрозы, однако сумела развиться и стать сильной — и в экономическом, и военном плане. Этот опыт, несомненно, будет востребован в Украине", — сказал Бродский.

Дипломат отметил, что "видит очень хорошие перспективы для сотрудничества". 

"И сейчас, и особенно после войны, в рамках всех будущих проектов по восстановлению Украины", — подчеркнул дипломат.

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Дмитрий Гриниченко
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