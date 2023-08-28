Посол Израиля: Наше сотрудничество с Украиной неизбежно. Это уникальный опыт для Киева
Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что сотрудничество между странами "неизбежно". Об этом он сообщил в интервью газете "Еврейский обозреватель".
По его словам, сотрудничество Израиля и Украины "неизбежно будет".
"Потому что израильский опыт сегодня для Украины уникален. Израиль – страна, находящаяся в условиях постоянной военной угрозы, однако сумела развиться и стать сильной — и в экономическом, и военном плане. Этот опыт, несомненно, будет востребован в Украине", — сказал Бродский.
Дипломат отметил, что "видит очень хорошие перспективы для сотрудничества".
"И сейчас, и особенно после войны, в рамках всех будущих проектов по восстановлению Украины", — подчеркнул дипломат.
- В аэропортах Израиля депортируют около 10% прибывающих украинцев. Они вынуждены проходить унизительные процедуры, рассказал посол Евгений Корнийчук для материала LIGA.net.
- Посол Корнийчук назвал LIGA.net аргументы в пользу приостановки безвиза с Израилем.
- По данным источника Kyiv Post в СНБО, Украина также якобы хочет исключить Израиль из формата Рамштайн. Источник LIGA.net в руководстве Минобороны такой информацией не располагает.
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