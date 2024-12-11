Британия успешно испытала лазерное оружие, сбив дрон в воздухе
Армия Великобритании впервые применила высокоэнергетическое лазерное оружие с бронетранспортера и успешно уничтожила беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны страны.
"Эта новаторская технология демонстрирует стремление Великобритании оставаться на переднем крае военных инноваций", – сказала министр оборонных закупок и промышленности, депутат Мария Игл.
Лазер был установлен на бронетранспортере Wolfhound, на котором солдаты 16-го Королевского артиллерийского полка смогли отследить и поразить дрон в воздухе. Испытания проходили на полигоне Рэднор в центральном Уэльсе.
По ее словам, успешное испытание этой системы – значительный шаг вперед в развитии оборонных возможностей страны. Также это демонстрирует превосходство британских инженеров, отметила она.
Принцип работы лазера: луч инфракрасного света направляется на цель, используя датчики и системы слежения, которые поддерживают захват и точность в режиме реального времени.
В Минобороны также отметили что лазерное оружие практически не имеет ограничений по количеству боеприпасов и может стать экономически эффективной альтернативой некоторым видам оружия.
Лазер был разработан Департаментом оборонного оборудования и поддержки Минобороны США вместе с Лабораторией оборонной науки и технологий Hersa и промышленным консорциумом во главе с Raytheon UK.
- 9 декабря стало известно, что Украина получит от союзников партию САУ Caesar на год раньше запланированного.
- 10 декабря Зеленский рассказал, что Украина успешно испытывает ракету "Рута". О характеристиках ракеты он не рассказал.
- 11 декабря сообщалось, что Госдеп США одобрил контракт по обслуживанию F-16 для Украины на $266 млн.