Британия успешно испытала лазерное оружие, сбив дрон в воздухе

В Минобороны Британии утверждают, что успешное испытание – это значительный шаг вперед в развитии оборонных возможностей

Бронетранспортер Wolfhound с лазером (Фото: Минобороны Британии)

Армия Великобритании впервые применила высокоэнергетическое лазерное оружие с бронетранспортера и успешно уничтожила беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны страны.

"Эта новаторская технология демонстрирует стремление Великобритании оставаться на переднем крае военных инноваций", – сказала министр оборонных закупок и промышленности, депутат Мария Игл.

Лазер был установлен на бронетранспортере Wolfhound, на котором солдаты 16-го Королевского артиллерийского полка смогли отследить и поразить дрон в воздухе. Испытания проходили на полигоне Рэднор в центральном Уэльсе.

По ее словам, успешное испытание этой системы – значительный шаг вперед в развитии оборонных возможностей страны. Также это демонстрирует превосходство британских инженеров, отметила она.

Принцип работы лазера: луч инфракрасного света направляется на цель, используя датчики и системы слежения, которые поддерживают захват и точность в режиме реального времени.

В Минобороны также отметили что лазерное оружие практически не имеет ограничений по количеству боеприпасов и может стать экономически эффективной альтернативой некоторым видам оружия.

Лазер был разработан Департаментом оборонного оборудования и поддержки Минобороны США вместе с Лабораторией оборонной науки и технологий Hersa и промышленным консорциумом во главе с Raytheon UK.