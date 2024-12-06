"Лучше ему быть на поле боя". Канада может передать Украине часть огнестрельного оружия
Билл Блэр (Фото: ЕРА/TOMS KALNINS)

Канада обсуждает с Украиной возможность передачи части огнестрельного оружия, на использование которого правительством страны был наложен запрет. Об этом пишет Associated Press.

Министр общественной безопасности Канады Доминик Леблан заявил о введении дополнительного запрета на 324 вида огнестрельного оружия. Это решение является продолжением предварительного запрета, который в мае 2020 года охватил 1500 марок и моделей оружия, пишет AP.

"Это означает, что это оружие больше не может быть использовано", – сказал он.

Министр добавил, что этому оружию лучше быть на поле боя, чем в руках охотников или спортивных стрелков.

Список запрещенного огнестрельного оружия в Канаде расширили из-за беспокойства общественности, что первоначальный запрет не охватил значительное количество штурмовых образцов.

Министр обороны Канады Билл Блэр сообщил, что Оттава обратилась к украинским властям, которые выразили заинтересованность в определенных образцах оружия.

"Каждая помощь, которую мы можем предложить украинцам, это шаг к их победе", – отметил Блэр.

Пока неизвестно, когда запрет будет полностью реализован и когда Украина сможет получить часть изъятого оружия. В то же время федеральное правительство Канады продолжает переговоры с местными властями по выкупу запрещенного оружия у частных владельцев.

  • 22 ноября 2024 года Канада передала Украине систему ПВО NASAMS.
  • Также Канада была одной из стран, которая "громче всего" призвала союзников разрешить Украине дальнобойные удары.
Читайте также
"Не упустить исторического шанса". Оружейники надеются на разблокировку экспорта до конца года
войнаканадаогнестрельное оружиевоенная помощь