"Лучше ему быть на поле боя". Канада может передать Украине часть огнестрельного оружия

Министр общественной безопасности Канады заявил о введении дополнительного запрета на 324 вида огнестрельного оружия, его могут передать Украине

Билл Блэр (Фото: ЕРА/TOMS KALNINS)

Канада обсуждает с Украиной возможность передачи части огнестрельного оружия, на использование которого правительством страны был наложен запрет. Об этом пишет Associated Press.

Министр общественной безопасности Канады Доминик Леблан заявил о введении дополнительного запрета на 324 вида огнестрельного оружия. Это решение является продолжением предварительного запрета, который в мае 2020 года охватил 1500 марок и моделей оружия, пишет AP.

"Это означает, что это оружие больше не может быть использовано", – сказал он.

Министр добавил, что этому оружию лучше быть на поле боя, чем в руках охотников или спортивных стрелков.

Список запрещенного огнестрельного оружия в Канаде расширили из-за беспокойства общественности, что первоначальный запрет не охватил значительное количество штурмовых образцов.

Министр обороны Канады Билл Блэр сообщил, что Оттава обратилась к украинским властям, которые выразили заинтересованность в определенных образцах оружия.

"Каждая помощь, которую мы можем предложить украинцам, это шаг к их победе", – отметил Блэр.

Пока неизвестно, когда запрет будет полностью реализован и когда Украина сможет получить часть изъятого оружия. В то же время федеральное правительство Канады продолжает переговоры с местными властями по выкупу запрещенного оружия у частных владельцев.