Система ПВО NASAMS от Канады уже в Украине – министр обороны страны

Билл Блэр подтвердил, что система, на которую Канада потратила почти $300 млн, уже передана Украине

Билл Блэр (Фото: ЕРА / TOMS KALNINS)

Система противовоздушной обороны NASAMS, которую Канада заказала у США, уже в Украине. Это подтвердил министр обороны страны Билл Блэр, передает канадский вещатель CBC.

Блэр сообщил парламентариям, что система NASAMS, на которую Оттава потратила почти $300 млн, уже передана Украине.

"Я не могу предоставить вам больше информации об этом из соображений операционной безопасности, но мы смогли наконец доставить ее – и я думаю, что это будет иметь большое значение, поскольку позволит им защитить людей", – сказал глава оборонного ведомства Канады.

В начале ноября президент Владимир Зеленский также заявил, что этот NASAMS был отправлен в Украину.

23 сентября 2024 года сообщалось, что Нидерланды передадут Украине три пусковые установки к ЗРК Patriot.

19 октября Германия и Украина договорились о немедленном усилении ПВО. К этому проекту присоединятся еще Бельгия, Норвегия, Нидерланды и Дания.

29 октября стало известно, что Норвегия вместе с союзниками выделяет 120 млн евро на еще один ЗРК Patriot от Румынии для Украины.