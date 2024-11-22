Система ППО NASAMS від Канади вже в Україні – міністр оборони країни
Система протиповітряної оборони NASAMS, яку Канада замовила у США, вже в Україні. Це підтвердив міністр оборони країни Білл Блер, передає канадський мовник CBC.
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Блер повідомив парламентарям, що система NASAMS, на яку Оттава витратила майже $300 млн, вже передана Україні.
"Я не можу надати вам більше інформації про це з міркувань операційної безпеки, але ми змогли нарешті доставити її – і я думаю, що це матиме велике значення, оскільки дозволить їм захистити людей", – сказав глава оборонного відомства Канади.
На початку листопада президент Володимир Зеленський також заявив, що цей NASAMS було відправлено до України.
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- 19 жовтня Німеччина та Україна домовилися про негайне посилення ППО. До цього проєкту приєднуватимуться ще Бельгія, Норвегія, Нідерланди та Данія.
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