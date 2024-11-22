Система ППО NASAMS від Канади вже в Україні – міністр оборони країни

Білл Блер підтвердив, що система, на яку Канада витратила майже $300 млн, вже передана Україні

Білл Блер (Фото: ЕРА / TOMS KALNINS)

Система протиповітряної оборони NASAMS, яку Канада замовила у США, вже в Україні. Це підтвердив міністр оборони країни Білл Блер, передає канадський мовник CBC.

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Блер повідомив парламентарям, що система NASAMS, на яку Оттава витратила майже $300 млн, вже передана Україні.

"Я не можу надати вам більше інформації про це з міркувань операційної безпеки, але ми змогли нарешті доставити її – і я думаю, що це матиме велике значення, оскільки дозволить їм захистити людей", – сказав глава оборонного відомства Канади.

На початку листопада президент Володимир Зеленський також заявив, що цей NASAMS було відправлено до України.

23 вересня 2024 року повідомлялося, що Нідерланди передадуть Україні три пускові установки до ЗРК Patriot.

19 жовтня Німеччина та Україна домовилися про негайне посилення ППО. До цього проєкту приєднуватимуться ще Бельгія, Норвегія, Нідерланди та Данія.

29 жовтня стало відомо, що Норвегія разом із союзниками виділяє 120 млн євро на ще один ЗРК Patriot від Румунії для України.