"Краще їй бути на полі бою". Канада може передати Україні частину своєї вогнепальної зброї

Міністр громадської безпеки Канади Домінік Леблан заявив про введення додаткової заборони на 324 види вогнепальної зброї, її можуть передати Україні

Білл Блер (Фото: ЕРА/TOMS KALNINS)

Канада обговорює з Україною можливість передати частину вогнепальної зброї, на використання якої урядом країни було накладено заборону. Про це пише Associated Press.

Міністр громадської безпеки Канади Домінік Леблан заявив про введення додаткової заборони на 324 види вогнепальної зброї. Це рішення є продовженням попередньої заборони, яка в травні 2020 року охопила 1500 марок і моделей зброї, пише AP.

"Це означає, що ця зброя більше не може бути використана", – сказав він.

Міністр додав, що цій зброї краще бути на полі бою, ніж у руках мисливців або спортивних стрільців.

Список забороненої вогнепальної зброї в Канаді розширили через занепокоєння громадськості, що початкова заборона не охопила значну кількість штурмових зразків.

Міністр оборони Канади Білл Блер повідомив, що Оттава звернулася до української влади, яка висловила зацікавленість у певних зразках зброї.

"Кожна допомога, яку ми можемо запропонувати українцям, – це крок до їхньої перемоги", – зазначив Блер.

Поки що невідомо, коли заборона буде повністю реалізована та коли Україна зможе отримати частину вилученої зброї. Водночас федеральний уряд Канади продовжує переговори з місцевою владою щодо викупу забороненої зброї у приватних власників.