Британія успішно випробувала лазерну зброю, збивши дрон у повітрі

У Міноборони Британії стверджують, що успішне випробування – це значний крок уперед у розвитку оборонних можливостей

Бронетранспортер Wolfhound з лазером (Фото: Міноборони Британії)

Армія Великої Британії вперше застосувала високоенергетичну лазерну зброю з бронетранспортера та успішно знищила безпілотник. Про це повідомили у Міноборони країни.

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"Ця новаторська технологія демонструє прагнення Великої Британії залишатися на передньому краї військових інновацій", – сказала міністерка оборонних закупівель та промисловості Марія Ігл.

Лазер був встановлений на бронетранспортері Wolfhound, на якому солдати 16-го Королівського полку артилерії змогли відстежити та вразити дрон у повітрі. Випробування проходили на полігоні Реднор у центральному Уельсі.

За її словами, успішне випробування цієї системи є значним кроком уперед у розвитку оборонних можливостей країни. Також це демонструє перевагу британських інженерів, зазначила вона.

Принцип роботи лазера: промінь інфрачервоного світла спрямовується на ціль, використовуючи датчики та системи стеження, які підтримують захоплення та точність у режимі реального часу.

У Міноборони також зазначили, що лазерна зброя практично не має обмежень щодо кількості боєприпасів і може стати економічно ефективною альтернативою деяким видам зброї.

Лазер був розроблений Департаментом оборонного обладнання та підтримки Міноборони США разом із Лабораторією оборонної науки та технологій Hersa та промисловим консорціумом на чолі з Raytheon UK.