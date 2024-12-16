В України вже є лазерна зброя, яка може збивати літаки – командувач Сил безпілотних систем
В України вже є лазерна зброя під назвою "Тризуб", яка здатна збивати літаки. Про це заявив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ полковник Вадим Сухаревський, передає агенція Інтерфакс-Україна.
"Ми можемо констатувати, що сьогодні Україна є, якщо я не помиляюся, п'ятою країною, яка може сказати, що в неї є лазер. На сьогодні ми вже на висоті понад 2 кілометри цим лазером можемо збивати літаки", – розповів військовий.
За його словами, Сили безпілотних систем зараз на шляху до масштабування та посилення такого озброєння.
Сухаревський наголосив, що така зброя дійсно є у військових та працює.
- Різні країни інвестують у лазерну зброю, один постріл якої коштує до $5 (у рази дешевше за ракети). На LIGA.net є великий текст про те, як нова технологія змінить поле бою.
- У грудні армія Великої Британії вперше застосувала високоенергетичну лазерну зброю з бронетранспортера та успішно знищила безпілотник.