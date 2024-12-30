Ермак о вероятном сокращении помощи от США: Продолжим развивать свое производство

По словам главы ОП, Украина также будет укреплять отношения с "сильной, как никогда ранее" Европой

Андрей Ермак (Фото: Офис президента)

Глава Офиса президента Андрей Ермак не исключает, что есть риск сокращение военной помощи от США, но Украина в таком случае будет рассчитывать на других партнеров и собственное производство. Об этом он сказал в интервью Libération.

"Можем ли мы обойтись без этой поддержки? Нет. Но мы не питаем иллюзий. Мы добились беспрецедентного прогресса в области внутреннего производства", – сказал Ермак.

Он отметил, что украинская сторона будет работать с администрацией нового президента США Дональда Трампа. Также Украина продолжит строить отношения с Европой, которая, как подчеркнул Ермак, "никогда не была такой сильной, как сегодня".

Вдобавок к этому Украина будет и дальше развивать внутреннее производство, чтобы продолжать бороться с российской агрессией.