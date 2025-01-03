США на днях объявят еще один пакет военной помощи в Украине. Возможно, на Рамштайне

Заседание в формате "Рамштайн" может состояться 9 января

Белый дом (Фото: Flickr)

Администрация президента США Джо Байдена планирует в ближайшее время объявить новый пакет военной помощи Украине. Об этом сообщил корреспондент Голоса Америки Остап Ярыш.

"В ближайшие дни будут объявления о дополнительной помощи по безопасности для Украины – советник Белого дома Джон Кирби", – говорится в сообщении Ярыша в X.

Выделение новой партии военной помощи от США может состояться на следующем заседании Международной контактной группы по оборонной помощи Украине в формате "Рамштайн".

Точная дата его проведения остается неизвестной, однако Радио Свобода со ссылкой на осведомленные источники писало о 9 января, то есть до инаугурации Дональда Трампа.

30 декабря 2024 года Джо Байден объявил об оборонном пакете помощи Украине на $2,5 млрд.

Позже в Госдепе раскрыли содержание пакета на $1,25 млрд, что является частью помощи.