США на днях объявят еще один пакет военной помощи в Украине. Возможно, на Рамштайне
Администрация президента США Джо Байдена планирует в ближайшее время объявить новый пакет военной помощи Украине. Об этом сообщил корреспондент Голоса Америки Остап Ярыш.
"В ближайшие дни будут объявления о дополнительной помощи по безопасности для Украины – советник Белого дома Джон Кирби", – говорится в сообщении Ярыша в X.
Выделение новой партии военной помощи от США может состояться на следующем заседании Международной контактной группы по оборонной помощи Украине в формате "Рамштайн".
Точная дата его проведения остается неизвестной, однако Радио Свобода со ссылкой на осведомленные источники писало о 9 января, то есть до инаугурации Дональда Трампа.
- 30 декабря 2024 года Джо Байден объявил об оборонном пакете помощи Украине на $2,5 млрд.
- Позже в Госдепе раскрыли содержание пакета на $1,25 млрд, что является частью помощи.