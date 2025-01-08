Зеленский будет присутствовать на Рамштайне. Рассказал, что обсудит с партнерами

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что будет присутствовать на встрече в формате "Рамштайн", которая состоится в Германии 9 января. Первые встречи уже начались 8 января, сообщил он в вечернем обращении.

Глава Минобороны Рустем Умеров уже находится в Германии и начал первые встречи с представителями других стран. Также запланированы переговоры с партнерами на уровне министров обороны и военных командующих, сказал президент.

"Ключевое для Украины – продолжить усиливать нашу противовоздушную оборону. Дать Украине возможность по меньшей мере отогнать от наших городов и границ российскую военную авиацию. Это реально, если партнеры сейчас все же реализуют договоренности, о которых мы с ними давно говорим", – отметил глава государства.

Также с партнерами обсудят, как будут работать оборонные коалиции в 2025 году. Зеленский отметил, что у Европы только один выбор – стать "сильнее и самостоятельнее" и начать больше полагаться на себя. ЕС должен стать "взрослым" и внести европейский вклад в глобальную безопасность.