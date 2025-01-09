У Байдена не успеют потратить несколько миллиардов на Украину, они останутся Трампу

В контексте того, стоит ли переживать о предстоящей военной помощи, в Пентагоне подчеркнули, что у Украины есть двухпартийная поддержка в Конгрессе

Сабрина Сингх (Фото - Пентагон)

Администрация президента США Джо Байдена не успеет реализовать все средства из пакета помощи для Украины, одобренного весной 2024 года. Об этом рассказала на брифинге заместитель представителя главы Пентагона Сабрина Сингх.

Журналист спросил представительницу Пентагона, насколько администрация обеспокоена тем, что оставляет "достаточно значительную сумму денег" на новую власть.

"Насчет Украины, вы знаете, как вы упомянули, останется несколько миллиардов долларов полномочий для новой администрации, чтобы решить, что она будет делать с оставшимися полномочиями", – сказала она.

Отвечая на вопрос, "беспокоит ли это" администрацию Байдена, Синг подчеркнула, что у Украины есть двухпартийная поддержка в Конгрессе.

"Итак, действительно новая администрация решает, что делать с оставшимися полномочиями. Но, конечно, мы надеемся, что, определенным образом Контактная группа по вопросам обороны Украины продолжит работать. И, конечно, поддержка Украины в Конгрессе остается сильной", – заверила она.