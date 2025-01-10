Адміністрація Байдена не встигла дати Україні $4 млрд військової допомоги, залишила Трампу

Сабріна Сінгх заявила, що остаточне рішення щодо використання цих коштів ухвалюватиме майбутня адміністрація

Сабріна Сінгх (Фото: ЕРА)

Адміністрація президента США Джо Байдена не встигла виділити ще $4 млрд військової допомоги Україні. Про це на брифінгу заявила заступниця речника Пентагона Сабріна Сінгх.

"Сума, яка залишиться в розпорядженні наступної адміністрації, становитиме трохи менше ніж $4 млрд", – зазначила вона.

Посадовиця додала, що ці гроші будуть доступні для підтримки України, але остаточне рішення щодо їх використання прийме адміністрація майбутнього американського лідера Дональда Трампа.