Адміністрація Байдена не встигла дати Україні $4 млрд військової допомоги, залишила Трампу
Сабріна Сінгх (Фото: ЕРА)

Адміністрація президента США Джо Байдена не встигла виділити ще $4 млрд військової допомоги Україні. Про це на брифінгу заявила заступниця речника Пентагона Сабріна Сінгх.

"Сума, яка залишиться в розпорядженні наступної адміністрації, становитиме трохи менше ніж $4 млрд", – зазначила вона.

Посадовиця додала, що ці гроші будуть доступні для підтримки України, але остаточне рішення щодо їх використання прийме адміністрація майбутнього американського лідера Дональда Трампа.

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