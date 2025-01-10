Адміністрація Байдена не встигла дати Україні $4 млрд військової допомоги, залишила Трампу
Адміністрація президента США Джо Байдена не встигла виділити ще $4 млрд військової допомоги Україні. Про це на брифінгу заявила заступниця речника Пентагона Сабріна Сінгх.
"Сума, яка залишиться в розпорядженні наступної адміністрації, становитиме трохи менше ніж $4 млрд", – зазначила вона.
Посадовиця додала, що ці гроші будуть доступні для підтримки України, але остаточне рішення щодо їх використання прийме адміністрація майбутнього американського лідера Дональда Трампа.
- 30 грудня 2024 року Байден оголосив про безпековий пакет допомоги Україні на $2,5 млрд.
- Пізніше у Держдепі розкрили вміст пакета на $1,25 млрд, що є частиною допомоги.
- 7 січня повідомлялося, що США готуються оголосити "істотний" пакет допомоги Україні цього тижня. Він стане останнім для адміністрації Байдена.
- 9 січня глава Міноборони США Остін оголосив про надання допомоги Україні на $500 млн на засіданні Рамштайну в Німеччині.