Пентагон раскрыл, что вошло в пакет военной помощи Украине на $500 млн
Стало известно содержимое пакета военной помощи Украине на $500 млн, который глава Пентагона объявил на Рамштайне 9 января. Об этом сообщили в Минобороны США.
Отмечается, что военная помощь предусматривает пакет президентских полномочий по сокращению (PDА).
В пакет вошли:
→ ракеты AIM-7, RIM-7 и AIM-9M для противовоздушной обороны;
→ боеприпасы класса "воздух-земля";
→ вспомогательное оборудование для F-16;
→ системы бронированных мостов;
→ защищенное коммуникационное оборудование;
→ стрелковое оружие и боеприпасы.
Также в него вошли запасные части для вооружения и вспомогательное оборудование, ряд услуг и обучение.
В Пентагоне отметили, что это 74-й транш оборудования из запасов Министерства обороны для Украины с августа 2021 года.
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- Позже в Госдепе раскрыли содержимое пакета на $1,25 млрд, что является частью помощи.
- 7 января сообщалось, что США готовятся объявить "существенный" пакет помощи Украине на этой неделе. Он станет последним для администрации Байдена.
- 9 января Остин объявил о выделении помощи Украине на $500 млн на заседании Рамштайна в Германии.