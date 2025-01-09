Пентагон раскрыл, что вошло в пакет военной помощи Украине на $500 млн

Это уже 74-й оружейный транш с 2021 года

Пентагон (Фото: defense.gov)

Стало известно содержимое пакета военной помощи Украине на $500 млн, который глава Пентагона объявил на Рамштайне 9 января. Об этом сообщили в Минобороны США.

Отмечается, что военная помощь предусматривает пакет президентских полномочий по сокращению (PDА).

В пакет вошли:

→ ракеты AIM-7, RIM-7 и AIM-9M для противовоздушной обороны;

→ боеприпасы класса "воздух-земля";

→ вспомогательное оборудование для F-16;

→ системы бронированных мостов;

→ защищенное коммуникационное оборудование;

→ стрелковое оружие и боеприпасы.

Также в него вошли запасные части для вооружения и вспомогательное оборудование, ряд услуг и обучение.

В Пентагоне отметили, что это 74-й транш оборудования из запасов Министерства обороны для Украины с августа 2021 года.