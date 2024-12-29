Латвия передает Украине более 1000 беспилотников разных типов

В 2025 году Латвия планирует выделить еще 20 млн евро на закупку дронов в рамках коалиции по снабжению беспилотников

Андрей Спрудс (Фото: ЕРА/VALDA KALNINA)

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс объявил, что страна подготовила для передачи Украине новой партии дронов. В соцсети X он отметил, что эта партия насчитывает более 1000 боевых беспилотников разных типов.

"Совместно с латвийскими производителями беспилотников мы продолжаем поддерживать Украину. Очередная партия из более чем 1000 дронов готова к передаче", – написал Спрудс.

Министр также напомнил, что Латвия вместе с Великобританией возглавляет коалицию по снабжению беспилотников и в 2025 году планирует выделить еще 20 млн евро на закупку дронов в рамках этой инициативы.

23 декабря Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли ПВО Patriot, танки и не только.

26 декабря Зеленский заявил, что США увеличивают поставки оружия Украине, чтобы выровнять ситуацию на поле боя.

Ожидается, что 30 декабря США объявят новый пакет помощи Украине на $1,25 млрд.