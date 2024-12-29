Латвія передає Україні понад 1000 безпілотників різних типів

У 2025 році Латвія планує виділити ще 20 млн євро на закупівлю дронів у межах коаліції з постачання безпілотників

Андрій Спрудс (Фото: ЕРА/VALDA KALNINA)

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс оголосив, що країна підготувала для передачі Україні нову партію дронів. У соцмережі X він зазначив, що ця партія налічує понад 1000 бойових безпілотників різних типів.

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"Спільно з латвійськими виробниками безпілотників ми продовжуємо підтримувати Україну. Чергова партія з понад 1000 дронів готова до передачі", – написав Спрудс.

Міністр також нагадав, що Латвія разом із Великою Британією очолює коаліцію з постачання безпілотників і у 2025 році планує виділити ще 20 млн євро на закупівлю дронів у межах цієї ініціативи.

23 грудня Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли ППО Patriot, танки й не лише.

26 грудня Зеленський заявив, що США збільшують постачання зброї Україні, щоб вирівняти ситуацію на полі бою.

Очікується, що 30 грудня США оголосять новий пакет допомоги Україні на $1,25 млрд.